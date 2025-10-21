Посол РФ: Россия поможет Эфиопии в обретении энергетического суверенитета

Евгений Терехин отметил, что российские компании обладают "уникальными компетенциями" и проверенными технологиями по модернизации и продлению срока службы энергетических объектов, построенных по советским проектам

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Москва поможет Аддис-Абебе модернизировать электростанции прошлого века, чтобы повысить энергетический суверенитет Эфиопии, детали проектов планируется обсудить на заседании Межправительственной российско-эфиопской комиссии. Об этом заявил в интервью ТАСС посол РФ в Эфиопии Евгений Терехин.

"Модернизация существующих станций является экономически целесообразным и быстрым способом увеличения выработки электроэнергии, что способно дополнить усилия Аддис-Абебы по повышению энергетического суверенитета, - отметил дипломат. - Ожидаем, что этот вопрос станет одним из центральных пунктов повестки дня предстоящего в ноябре заседания Межправительственной российско-эфиопской комиссии по экономическому, научно-техническому сотрудничеству и торговле, где могут быть сформированы совместные экспертные группы для детальной технической и экономической оценки проектов". Дипломат констатировал, что российские компании обладают "уникальными компетенциями" и проверенными технологиями по модернизации и продлению срока службы энергетических объектов, построенных по советским проектам. По словам Терехина, учитывая "значительный вклад СССР" в создание энергетической инфраструктуры Эфиопии, Россия предложила своим партнерам "комплексные гибкие решения по обновлению мощностей" энергетических объектов и компенсации работ российских подрядчиков. Посол добавил, что данная инициатива нацелена на повышение эффективности и надежности эфиопской энергосистемы, которая испытывает растущие нагрузки из-за индустриализации и роста населения страны.