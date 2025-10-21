Песков: военные РФ тщательно анализируют сюжеты и замыслы учений НАТО

Принимаются соответствующие меры, заявил пресс-секретарь президента

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Учения НАТО всегда находятся в зоне внимания военных РФ, их замыслы и сюжеты тщательно анализируются. Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам.

"Подобные учения всегда находятся в центре внимания наших военных, они внимательно отслеживают ход таких учений. Разумеется, тщательно анализируются сюжеты и замыслы таких учений. И, конечно, в плане подготовки нашего потенциала принимаются соответствующие меры", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, что Москва думает по поводу новых учений НАТО.