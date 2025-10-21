Статья

Сроки встречи Путина и Трампа и учения НАТО. Темы брифинга Пескова

Возможные сроки встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, новые учения НАТО и подстрекательство Украины со стороны Европы стали во вторник основными темами брифинга пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

О графике президента

Президент России Владимир Путин встретится с главой Росприроднадзора Светланой Радионовой.

О подготовке встречи Путина и Трампа

Распространяемые в прессе сообщения о возможности одновременного прибытия на саммит в Будапешт Путина и Трампа одним бортом являются "фантастической версией".

Перед встречей Путина и Трампа предстоит непростая работа: "Настроения рабочие. Но работа предстоит непростая".

Саммит Россия - США нельзя отложить, так как Путин и Трамп не назвали точной даты встречи: "Нельзя отложить то, что не фиксировалось".

Понимания по датам встречи Путина и Трампа пока нет: "Никаких дат не называлось. Понимания [по датам] нет".

Саммит Россия - США требует серьезной подготовки: "Вы слышали заявления и американской стороны, и нашей, что на это может потребоваться время. Поэтому здесь каких-то точных сроков обозначено изначально не было".

Преждевременно говорить об участии в российско-американском саммите кого-либо из стран ЕС: "Пока, наверное, преждевременно об этом говорить. Пока никаких этих деталей просто не обговаривалось".

Оглашение Россией предложений, с которыми она выйдет на саммит с США, "в мегафонном режиме" невозможно: "Это все-таки достаточно дискретный процесс должен быть в интересах этого самого процесса и его результативности".

О перспективах встречи Лаврова и Рубио

МИД России сможет точнее указать, какая площадка может быть выбрана для встречи главы ведомства Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио: "Это нужно спрашивать в министерстве иностранных дел".

Об учениях НАТО

Учения НАТО всегда находятся во внимании российских военных: "Разумеется, тщательно анализируются сюжеты и замыслы таких учений. И, конечно, в плане подготовки нашего потенциала принимаются соответствующие меры".

О подстрекательстве со стороны Европы