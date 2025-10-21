Сроки встречи Путина и Трампа и учения НАТО. Темы брифинга Пескова
Редакция сайта ТАСС
10:06
Возможные сроки встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, новые учения НАТО и подстрекательство Украины со стороны Европы стали во вторник основными темами брифинга пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.
ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
О графике президента
- Президент России Владимир Путин встретится с главой Росприроднадзора Светланой Радионовой.
О подготовке встречи Путина и Трампа
- Распространяемые в прессе сообщения о возможности одновременного прибытия на саммит в Будапешт Путина и Трампа одним бортом являются "фантастической версией".
- Перед встречей Путина и Трампа предстоит непростая работа: "Настроения рабочие. Но работа предстоит непростая".
- Саммит Россия - США нельзя отложить, так как Путин и Трамп не назвали точной даты встречи: "Нельзя отложить то, что не фиксировалось".
- Понимания по датам встречи Путина и Трампа пока нет: "Никаких дат не называлось. Понимания [по датам] нет".
- Саммит Россия - США требует серьезной подготовки: "Вы слышали заявления и американской стороны, и нашей, что на это может потребоваться время. Поэтому здесь каких-то точных сроков обозначено изначально не было".
- Преждевременно говорить об участии в российско-американском саммите кого-либо из стран ЕС: "Пока, наверное, преждевременно об этом говорить. Пока никаких этих деталей просто не обговаривалось".
- Оглашение Россией предложений, с которыми она выйдет на саммит с США, "в мегафонном режиме" невозможно: "Это все-таки достаточно дискретный процесс должен быть в интересах этого самого процесса и его результативности".
О перспективах встречи Лаврова и Рубио
- МИД России сможет точнее указать, какая площадка может быть выбрана для встречи главы ведомства Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио: "Это нужно спрашивать в министерстве иностранных дел".
Об учениях НАТО
- Учения НАТО всегда находятся во внимании российских военных: "Разумеется, тщательно анализируются сюжеты и замыслы таких учений. И, конечно, в плане подготовки нашего потенциала принимаются соответствующие меры".
О подстрекательстве со стороны Европы
- Страны Европы не являются сторонником мира и лишь "всячески подстрекают" Украину к продолжению войны: "Сейчас европейцы не являются сторонниками мира и не являются силой, которая осуществляет вклад в дело установления мира".