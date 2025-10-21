Песков: перед встречей Путина и Трампа предстоит непростая работа

Пресс-секретарь президента РФ при этом отметил, что в Кремле "рабочие настроения" по поводу предстоящего саммита в Будапеште

Редакция сайта ТАСС

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков © Сергей Карпухин/ ТАСС

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Москве и Вашингтону нужно провести непростую работу перед встречей в Будапеште президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Настроения рабочие. Но работа предстоит непростая", - ответил он на вопрос, какие настроения сейчас в Кремле по поводу предстоящего саммита, может ли он быть подготовлен быстро или это долгая работа.

16 октября президент США Дональд Трамп после разговора по телефону с главой российского государства Владимиром Путиным сообщил, что они условились встретиться вскоре в Будапеште. Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Москва и Вашингтон без промедления начнут готовить новую встречу лидеров, которая может быть организована в венгерской столице. Премьер Венгрии Виктор Орбан распорядился создать оргкомитет по подготовке к саммиту, уточнив, что эта работа "началась с вечера четверга".