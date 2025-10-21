Лавров ответил на призывы США "немедленно остановиться" в конфликте на Украине

Глава МИД России отметил, Москва не изменила позицию по сравнению с достигнутыми на Аляске пониманиями

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС/ Ruptly

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Российская сторона не изменила свою позицию по сравнению с теми пониманиями, которые были достигнуты в ходе переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции в Москве.

"Хочу официально подтвердить, Россия не изменила своей позиции по сравнению с теми пониманиями, которые были достигнуты в ходе продолжительных переговоров Путина и Трампа на Аляске. Эти понимания опираются на достигнутое тогда согласие, которое президент Трамп очень емко сформулировал, когда он сказал, что нужен долгосрочный устойчивый мир, а не немедленное прекращение огня, которое ни к чему не приведет, - сказал он. - Вот мы этой формуле остаемся полностью верны, и я ее подтвердил вчера в разговоре с [госсекретарем США] Марко Рубио".

Лавров обратил внимание, что из Вашингтона звучат заявления, что надо "немедленно остановиться" в конфликте на Украине, но, продолжил он, это значило бы забыть первопричины конфликта. "Поэтому, когда сейчас стало звучать из Вашингтона, что надо немедленно остановиться, не надо ничего больше обсуждать, остановиться, а там пускай история рассудит. Понимаете, если просто остановиться, это означает забыть про первопричины этого конфликта, которые американская администрация с приходом к власти Дональда Трампа четко понимала и озвучивала это понимание", - отмети глава российской дипломатии.

"Я имею в виду обеспечение внеблокового, нейтрального, безъядерного статуса Украины, что предполагает отказ от каких-либо попыток втягивать ее в НАТО, - перечислил он. - И я имею в виду прекращение фактического геноцида русского и русскоязычного населения, чем занимался киевский режим, начиная еще до прихода к власти господина [Владимира] Зеленского, когда законодательно запрещали все мыслимые и немыслимые права такого национального меньшинства, каким оно считается формально на Украине, но на самом деле, на русском говорит и думает большинство населения Украины, запрет русского языка во всех сферах жизни. Нацистский абсолютно режим".