Угрозы Сикорского и позиция РФ после саммита на Аляске. Заявления Лаврова

Угрозы министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского в отношении безопасности самолета президента России Владимира Путина показывают, что поляки готовы совершать теракты. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров со своим эфиопским коллегой Гедионом Тимотевосом.

Он также отметил, что российская сторона не изменила свою позицию по сравнению с теми пониманиями, которые были достигнуты в ходе переговоров Путина и президента США Дональда Трампа на Аляске.

ТАСС собрал основные заявления главы МИД.

Угрозы Сикорского

Угрозы Сикорского в отношении безопасности самолета Путина показывают, что поляки готовы совершать теракты: "Я тут слышал, что господин Сикорский угрожал, что безопасность самолета президента Путина в случае его направления в Будапешт на предлагаемый вероятный саммит с Трампом, безопасность Путина в воздушном пространстве Польши обеспечена не будет".

Подготовка встречи Путина и Трампа

Информация американских СМИ о том, что саммит России и США может быть отложен, вызывает удивление: "Я сегодня с удивлением прочитал, что, как сообщает [американский телеканал] CNN, встреча [президента РФ Владимира] Путина и [президента США Дональда] Трампа может быть отложена, так как после вчерашнего нашего разговора с [госсекретарем США] Марко Рубио "американские чиновники пришли к выводу, что позиция России почти не изменилась за время, которое прошло с тех пор, и остается в пределах ее первоначальных максималистских требований".

"Нечистоплотность многих средств информации на Западе хорошо известна, CNN тоже этим славятся".

Место встречи Путина и Трампа важно, но согласованные в Анкоридже задачи важнее: "Главное все-таки не место и не сроки, главное то, как мы будем двигаться по существу тех задач, которые были согласованы и по которым было достигнуто широкое понимание в Анкоридже".

О договоренностях, достигнутых на Аляске

Россия не изменила свою позицию по сравнению с договоренностями Путина и Трампа на Аляске: "Хочу официально подтвердить, Россия не изменила своей позиции по сравнению с теми пониманиями, которые были достигнуты в ходе продолжительных переговоров Путина и Трампа на Аляске".

Желание "европейских покровителей" киевского режима настоять на прекращении огня взамен на полноценное устойчивое урегулирование на Украине противоречат договоренностям на Аляске: "Такой подход означает полную противоположность того, на чем расстались президенты Трамп и Путин в Анкоридже, когда договорились именно на первопричинах сконцентрироваться".

Цели спецоперации