Лавров: у призывающей к перемирию на Украине Европы "шапка сгорела"

Глава МИД РФ отметил, что "самое главное, что перемирие будет означать не только возможность вновь накачивать киевский режим оружием, но и стимулировать его террористические действия"

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров перефразировал пословицу о воре и шапке, чтобы объяснить, почему некоторые европейские страны призывают к немедленному перемирию на Украине.

"Сейчас, как этого очень долго добивался сам [Владимир] Зеленский, [президент Франции Эмманюэль] Макрон, [премьер-министр Великобритании Кир] Стармер, [председатель Еврокомиссии] Урсула фон дер Ляйен с какого-то времени, после того, как перестали упоминать необходимость нанести России "стратегическое поражение", стали призывать к немедленному прекращению огня", - констатировал глава МИД РФ на пресс-конференции.

"Причем Макрон тогда еще сказал, что это прекращение огня должно быть без каких-либо предварительных условий, в том числе имея в виду, он это произнес публично, [что] никто не сможет ограничивать поставки вооружений киевскому режиму", - указал руководитель внешнеполитического ведомства РФ.

"То есть, как говорится, шапка сгорела, стало сразу понятно, зачем это перемирие нужно", - подчеркнул Лавров.

По его мнению, "самое главное, что перемирие будет означать не только возможность вновь накачивать киевский режим оружием, но и стимулировать его террористические действия в виде ударов по гражданской инфраструктуре, по гражданским лицам на территории Российской Федерации, в виде взрывов "Северных потоков", на продолжение таковой его деятельности".