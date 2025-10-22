Сенатор Волошин: Трамп пытался отрезвить Зеленского

Американский лидер подталкивал Владимира Зеленского к признанию Донбасса российским, отметил сенатор от ДНР

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп на встрече в Белом доме пытался отрезвить Владимира Зеленского, подталкивая его к признанию Донбасса и Новороссии российскими регионами. Это отражает позицию американских элит, которые устали от конфликта, такое мнение выразил ТАСС сенатор от ДНР Александр Волошин.

"Действия Трампа и [его спецпосланника Стивена] Уиткоффа, которые отрезвляли Зеленского и подталкивали его к признанию факта, что Донбасс уже стал неотъемлемой частью России, отражают усталость американского правящего класса от конфликта, который перестал приносить США хоть какие-либо дивиденды", - сказал Волошин.

Сенатор отметил, что после телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным, а затем встречи с Зеленским стала понятна текущая позиция Трампа - отрицание реальности теперь неприемлемо.

16 октября Трамп после разговора по телефону с Путиным сообщил, что они условились встретиться вскоре в Будапеште. 17 октября Трамп встретился с Зеленским в Белом доме, в том числе обсуждались вопросы поставок вооружения на Украину и предстоящая встреча президентов РФ и США в Будапеште. Позднее сам Зеленский признал, что на встрече в Вашингтоне представители команды Трампа требовали от Киева выйти из Донбасса.