Песков: Путин лично не будет участвовать в саммите "двадцатки"

Россия будет представлена на достойном уровне, отметил представитель Кремля

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков © Артем Геодакян/ ТАСС

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин не будет участвовать лично в саммите Группы двадцати (G20, "двадцатка") в Южно-Африканской Республике (ЮАР). Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Путин не примет личное участие, но Россия, как мы и говорили, будет представлена на достойном уровне. Мы своевременно вас проинформируем, кто это будет", - сказал представитель Кремля, комментируя участие РФ в саммите G20 в ЮАР.

Саммит G20 состоится в Йоханнесбурге 22-23 ноября. По его завершении председательство в "двадцатке" перейдет от ЮАР к США.

Ранее официальный представитель президента ЮАР Винсент Магвенья, отвечая на вопрос ТАСС, сообщил, что кризис на Украине будет обсуждаться в ходе работы саммита Группы двадцати.