Песков: новостей по поводу саммита в Будапеште пока нет

Сплетни и пересуды о встрече не соответствуют действительности, подчеркнул представитель Кремля

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Новостей о проведении саммита России и США в Будапеште пока нет, сплетни и пересуды о встрече не соответствуют действительности. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос ТАСС.

"Опять же пока новостей никаких нет. Понятно, что все это окружено большим количеством сплетен, пересудов и так далее. Большей своей частью это коренным образом не соответствует действительности. Новостей пока нет", - сказал Песков, отвечая на вопрос ТАСС о том, есть ли пауза в подготовке встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа или же пока просто не определены сроки.

Трамп во вторник во время общения с журналистами в Белом доме указал, что решение о том, состоится ли российско-американский саммит в Будапеште, может последовать в течение пары дней.

Ранее CNN сообщила о том, что встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря Марко Рубио, занимающихся подготовкой встречи Путина и Трампа, была отложена на неопределенный срок. В публикации указывается, что пока неясно, какое влияние перенос их встречи на неопределенный срок в конечном итоге окажет на переговоры Путина и Трампа в Будапеште.