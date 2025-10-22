Рябков: РФ не даст себя затащить в дорогостоящую гонку вооружений

Замглавы МИД РФ подчеркнул, что Россия "усвоила уроки истории"

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков © Арина Антонова/ ТАСС

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Россия не позволит затащить себя в дорогостоящую гонку вооружений. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Мы не позволим втянуть нас в очень дорогостоящую гонку вооружений", - сказал он на заседании в рамках цикла вебинаров "История и современность российской ядерной политики и общественной дипломатии в ядерной сфере", организованного Центром энергетики и безопасности при поддержке Фонда президентских грантов.

Высокопоставленный дипломат подчеркнул, что "РФ усвоила уроки истории". "Больше никаких подобных ловушек, - отметил Рябков. - Одно мы знаем наверняка: у нас есть возможности и ресурсы, чтобы защитить себя и продвигать свои интересы во все времена".