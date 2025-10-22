Статья

Судьба ДСНВ, диалог с США и агрессивность НАТО. Заявления МИД

Редакция сайта ТАСС

Здание Министерства иностранных дел РФ © Валерий Шарифулин/ ТАСС

Агрессивная политика стран НАТО вынуждает Россию на принятие компенсирующих военно-технических мер, заявил замглавы МИД Сергей Рябков на заседании в рамках цикла вебинаров "История и современность российской ядерной политики и общественной дипломатии в ядерной сфере", организованного Центром энергетики и безопасности при поддержке Фонда президентских грантов.

Он также отметил, что жизнеспособность российской инициативы по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) будет обеспечена только в случае проявления взаимности с американской стороны. По словам Рябкова, Россия не позволит затащить себя в дорогостоящую гонку вооружений.

ТАСС собрал основные заявления замглавы МИД.

Об агрессивной политике НАТО

Агрессивная политика стран НАТО вынуждает Россию "на принятие компенсирующих военно-технических мер".

Несмотря на все попытки, Россия не позволит затащить себя в гонку вооружений: "Мы не позволим втянуть нас в очень дорогостоящую гонку вооружений".

Россия "оставляет открытой дверь для политико-дипломатических решений" в области контроля над вооружениями.

Враждебная политика стран НАТО способна привести "к лобовому столкновению ядерных держав".

О судьбе ДСНВ

В настоящее время условий для диалога России и США о нераспространении не просматривается: "Не вижу какой-либо практической возможности для Вашингтона и Москвы начать профессиональный, реалистичный и ориентированный на результат диалог по любым вопросам в отношении нераспространения".

Российская инициатива по ДСНВ будет жизнеспособной только при проявлении взаимности с американской стороны, "которая не должна предпринимать шагов, подрывающих существующее соотношение потенциалов сдерживания".

Москва должна убедиться в устойчивости отказа Вашингтона от враждебного антироссийского курса предыдущей американской администрации, "а также в его готовности работать над устранением первопричин нынешнего кризиса в отношениях".

В случае отказа США от инициативы по ДСНВ ядерная угроза возрастет, но Россия обеспечит свою безопасность: "Наша безопасность в любом случае будет гарантирована".

О ДВЗЯИ

США несут ответственность за то, что Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) не может вступить в силу: "Безусловно, первопричиной такого плачевного положения дел остается позиция США, которые за без малого 30 лет так и не удосужились ратифицировать этот договор".

"Принимая во внимание современную обстановку, мы посчитали недопустимым сохранять подобный дисбаланс с США в подходах к ДВЗЯИ и в 2023 году отозвали свою ратификацию".

Об иранской ядерной программе