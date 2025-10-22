Рябков возложил на США ответственность за то, что ДВЗЯИ не может вступить в силу

Замглавы МИД напомнил, что Россия ратифицировала ДВЗЯИ еще в 2000 году и долго мирилась с отсутствием прогресса в Соединенных Штатах на этом направлении

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков © Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков возложил на США ответственность за то, что Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) не может вступить в силу.

"Рассуждая о вопросах, связанных с укреплением международного режима нераспространения ядерного оружия, не могу не отметить сложную ситуацию, сложившуюся вокруг Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Перспектива его вступления в силу по-прежнему не просматривается", - констатировал дипломат. Он выступил на заседании в рамках цикла вебинаров "История и современность российской ядерной политики и общественной дипломатии в ядерной сфере", организованного Центром энергетики и безопасности при поддержке Фонда президентских грантов.

По словам Рябкова, "безусловно, первопричиной такого плачевного положения дел остается позиция США, которые за без малого 30 лет так и не удосужились ратифицировать этот договор".

Замглавы МИД РФ напомнил, что Россия ратифицировала ДВЗЯИ еще в 2000 году и долго мирилась с отсутствием прогресса в США на этом направлении.

"Однако, принимая во внимание современную обстановку, мы посчитали недопустимым сохранять подобный дисбаланс с США в подходах к ДВЗЯИ и в 2023 году отозвали свою ратификацию", - констатировал замминистра. Он подчеркнул, что при этом Россия остается государством, подписавшим договор со всеми вытекающими из этого правами и обязательствами, продолжает полноценное участие в работе подготовительной комиссии организации по ДВЗЯИ.

Рябков назвал ярким примером приверженности России делу ДВЗЯИ "завершение уже после отзыва ратификации строительства нашего сегмента международной системы мониторинга, ключевой составляющей проверочного механизма данного договора". Дипломат уточнил, что российский сегмент международной системы мониторинга является вторым по величине в мире.

ДВЗЯИ был открыт для подписания в Нью-Йорке 24 сентября 1996 года.