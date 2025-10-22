Рябков предостерег от использования силы против Ирана

Россия предостерегает тех, кто может иметь искушение, чтобы использовать ситуацию для выдвижения аргументов или настроений в пользу продолжения использования военной силы, заявил замглавы МИД РФ

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков © The Federal Assembly of The Russian Federation via AP

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Россия предостерегает от продолжения использования военной силы на Ближнем Востоке, в частности в отношении Ирана. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Я воспользуюсь моментом, чтобы предостеречь тех, кто может иметь искушение того или иного рода, чтобы <…> использовать ситуацию для выдвижения аргументов или настроений в пользу продолжения использования военной силы", - сказал Рябков на заседании в рамках цикла вебинаров "История и современность российской ядерной политики и общественной дипломатии в ядерной сфере", организованного Центром энергетики и безопасности при поддержке Фонда президентских грантов.

"Наше военно-техническое сотрудничество с Ираном будет развиваться строго в рамках нашего законодательства и наших международных обязательств, которые более не включают каких-либо ранее одобренных Советом Безопасности ООН санкций в рамках серии резолюций", - отметил заместитель министра.