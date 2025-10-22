Рябков: враждебность НАТО может привести к столкновению ядерных держав

Среди других опасных шагов НАТО замглавы МИД РФ отметил выстраивание глобальной и многосферной системы противоракетной обороны США и сопряженных с ней противоракетных куполов других западных стран

Редакция сайта ТАСС

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков © МИД РФ/ ТАСС

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Враждебная политика стран НАТО способна привести к лобовому столкновению ядерных государств. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Среди соответствующих негативных факторов особо выделяем враждебную политику стран НАТО, способную привести к лобовому столкновению ядерных держав, как и развитие этим самопровозглашенным ядерным альянсом схем и средств так называемых совместных ядерных миссий, включая расширение географии ядерного присутствия США в Европе и круга стран, которым делегируется доставка американских спецбоеприпасов к целям", - сказал он на заседании в рамках цикла вебинаров "История и современность российской ядерной политики и общественной дипломатии в ядерной сфере", организованного Центром энергетики и безопасности при поддержке Фонда президентских грантов.

Среди других опасных шагов НАТО замминистра отметил выстраивание глобальной и многосферной системы противоракетной обороны США и сопряженных с ней противоракетных куполов других западных стран. "Наращивание Западом высокоточных дальнобойных потенциалов для так называемых превентивных обезоруживающих ударов, включая передовое развертывание наземных ракет средней и меньшей дальности. Разумеется, планы США и ряда их союзников по выведению оружия в космос с превращением его в среду боевых действий", - перечислил Рябков.

"Изложенное не только создает серьезные препятствия для конструктивного диалога по ядерному разоружению и контролю над вооружениями, но и вынуждает другие государства, включая Россию, на принятие компенсирующих военно-технических мер", - заключил высокопоставленный дипломат.