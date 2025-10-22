Рябков: большинство видит рейдерскую атаку Запада на ООН в ситуации вокруг Ирана

Российская сторона настаивает на том, что действия западников не что иное, как грубое нарушение международного права и не могут служить основанием для антииранских санкций по линии СБ ООН, отметил замглавы МИД РФ

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков © МИД РФ/ ТАСС

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Большинство стран видят осуществляемую Секретариатом ООН и стоящей за ним группой западных стран рейдерскую атаку на Совет Безопасности ООН в ситуации вокруг Ирана. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Большинство стран понимает, что происходящее, по сути, означает рейдерскую атаку на Совет Безопасности ООН со стороны Секретариата и стоящей за ним группы антиирански настроенных государств, присвоивших себе право и полномочия принимать решения вместо Совета Безопасности. Мы оспорили действия Секретариата ООН, не признаем snapback состоявшимся, настаиваем на том, что действия западников не что иное, как грубое нарушение международного права и не могут служить основанием для антииранских санкций по линии Совета Безопасности ООН", - сказал он на заседании в рамках цикла вебинаров "История и современность российской ядерной политики и общественной дипломатии в ядерной сфере", организованного Центром энергетики и безопасности при поддержке Фонда президентских грантов.