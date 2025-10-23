Любинский: РФ поднимет вопрос депортации россиян из Латвии на заседании ОБСЕ

При этом замглавы МИД России добавил, что обсуждать эту тему с Ригой в текущих условиях сложно

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Россия намерена обсудить вопрос депортации своих граждан из Латвии на заседании Совета министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), которое пройдет в декабре в Вене. Об этом заявил "Известиям" замглавы МИД РФ Дмитрий Любинский.

"Этот вопрос уже звучит на заседаниях постоянного совета, конечно, он из разряда тех, что будут подниматься в ОБСЕ", - сказал дипломат.

Любинский отметил, что в нынешних условиях обсуждать эту тему в двустороннем формате с Ригой сложно. "Это сложно назвать диалогом, к сожалению. Нашу позицию мы заявили на всех уровнях. Проблема глубокая, глубинная, и мы со всей отчетливостью высказываем наше отношение, оно звучит и в Государственной думе", - пояснил заместитель министра.

Он подчеркнул, что Россия "готова к приему тех, кто захочет перемещаться в Российскую Федерацию". При этом он считает, что масштабная депортация маловероятна, поскольку ведется работа по предотвращению такого сценария. "Сомневаюсь, что дело дойдет до масштабной депортации. Кто-то эти вопросы решит, часть людей уже находится в России, часть уедет добровольно и будет с удовольствием принята в российских регионах. Возможны разноплановые решения", - заявил дипломат изданию.

Помимо этого, вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников в беседе с "Известиями" выразил надежду, что обращения России в ОБСЕ и ООН смогут повлиять на ситуацию. "Мы рассчитываем на реакцию и очень надеемся на то, что она будет. Мы понимаем, что эффект может быть не сиюминутный, но все же ситуация точно будет лучше, если что-то предпринимать", - отметил он.

Ранее власти Латвии установили крайний срок для сдачи языкового экзамена на 13 октября, по истечении которого началась процедура депортации граждан РФ. По последним данным, на этом основании уже выслали 841 россиянина. Москва подчеркивала, что уже разработала меры для их обустройства на родине.