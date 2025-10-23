В РФ надеются, что опыт нового премьера Японии позволит пересмотреть отношения

Замглавы МИД РФ Андрей Руденко рассчитывает, что опыт Санаэ Такаити позволит ей по-новому взглянуть на те проблемы, которые существуют в отношениях между странами

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Российская сторона рассчитывает, что опыт нового премьер-министра Японии Санаэ Такаити позволит ей по-новому взглянуть на проблемы в отношениях двух стран. Об этом заявил журналистам замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

"Ее только назначили буквально на днях, поэтому давайте посмотрим, как она будет действовать. Она в свое время находилась в одной команде с [бывшим] премьер-министром [Японии Синдзо] Абэ, во время премьерства которого у нас с Японией были достигнуты неплохие результаты во всех областях. Мы рассчитываем, что ее опыт тоже позволит ей по-новому взглянуть на те проблемы, которые существуют в наших отношениях с Японией, и в, конечном счете, руководствоваться в первую очередь национальными интересами самой страны, а не интересами третьих стран", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС.

21 октября ключевая нижняя палата парламента большинством голосов выбрала председателя Либерально-демократической партии Санаэ Такаити 104-м премьер-министром Японии. Такаити стала первой женщиной-премьером в истории страны. Она придерживается консервативных политических взглядов, выступает за повышение обороноспособности Японии и развитие японско-американского альянса.