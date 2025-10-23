Захарова: Россия прокомментирует новые санкции ЕС

Это произойдет, когда их детали будут опубликованы, уточнила официальный представитель МИД РФ

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС/ Ruptly

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Россия прокомментирует очередные санкции Евросоюза, как только будут опубликованы их детали. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Читайте также

Ограничения против танкеров, банков и дипломатов. Главное о 19-м пакете санкций

"Мы обязательно прокомментируем подробно со всеми вытекающими последствиями, как мы это делаем всегда, и сделаем это тогда, когда будет понятно, какие именно рестрикции содержит это решение", - сказала дипломат на брифинге.

Захарова подчеркнула, что антироссийские санкции ЕС работают против самого Брюсселя, возможности их расширения по большому счету исчерпаны. "Они [европейцы] перепробовали уже практически все варианты реализации своей концепции по нанесению, как они там придумали, России стратегического поражения, ущерба российской экономике, обороноспособности", - указала она.

Дипломат также отметила, что РФ оставляет за собой право отвечать на санкции Евросоюза.

Ранее Евросоюз официально утвердил 19-й пакет санкций против России. Он включает запрет европейским странам закупать российский СПГ. Также Евросоюз ввел санкции против более чем 100 танкеров, перевозящих российскую нефть.