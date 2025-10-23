Постпредство РФ при Евросоюзе назвало санкции ЕС "сизифовым трудом"

По информации представительства, никакие рестриктивные меры Европейского союза не способны обрушить российскую экономику

Редакция сайта ТАСС

БРЮССЕЛЬ, 23 октября. /ТАСС/. Все санкции ЕС не способны обрушить российскую экономику, это "сизифов труд", наносящий больше урона тем, кто их "отчаянно производит". Об этом говорится в комментарии постпредства России при Евросоюзе, предоставленном российским журналистам в Брюсселе по случаю принятия Евросоюзом 19-го пакета своих ограничительных мер.

"Евросоюз упорно продолжает заниматься "сизифовым трудом", тщетно пытаясь нанести своими бесконечными "санкциями" ущерб экономике и населению нашей страны, - заявили в постпредстве. - Никакие еэсовские рестриктивные меры не способны обрушить российскую экономику".

"Являясь обоюдоострым инструментом экономического давления, "санкции" наносят вред в первую очередь тем, кто их отчаянно производит", - подчеркнули в российской миссии, добавив, что "враждебные рестриктивные меры ЕС не останутся без ответа".