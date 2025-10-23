Посольство России в ФРГ не получало разъяснений по передвижению дипломатов в ЕС

Ограничения вошли в 19-й пакет санкций Евросоюза

Редакция сайта ТАСС

БЕРЛИН, 23 октября. /ТАСС/. Посольство России в ФРГ пока не получало официальных разъяснений от германской стороны относительно ограничений на передвижение российских дипломатов внутри Евросоюза, предусмотренных 19-м пакетом санкций ЕС. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в российской дипмиссии.

"В посольстве России в Германии к настоящему времени никаких конкретных разъяснений по данному вопросу от германских властей не получали", - отметили в посольстве РФ в ответ на просьбу прокомментировать новые ограничения.