Омбудсмен Болтенко: подпадание под санкции подтверждает верность курса работы

Уполномоченный по правам ребенка в Новосибирской области добавила, что на эффективности ее работы рестрикции Евросоюза никак не скажутся

Редакция сайта ТАСС

НОВОСИБИРСК, 24 октября. /ТАСС/. Попадание в санкционные списки Евросоюза говорит о правильном направлении работы в интересах России. На эффективность это никак не повлияет, сообщила ТАСС уполномоченный по правам ребенка в Новосибирской области Надежда Болтенко.

Евросоюз внес в санкционный список уполномоченных по правам ребенка в трех регионах РФ. Под санкции подпали детские омбудсмены Ставропольского края - Светлана Адаменко, Орловской области - Константин Домогатский и Новосибирской области - Надежда Болтенко. Об этом говорится в постановлении Совета ЕС, опубликованном в "Официальном журнале ЕС".

"Как уже стало принятым говорить при попадании в санкционные списки, для меня честь оказаться в обществе этих достойных людей. Значит, все делаем верно в интересах России и ее детей", - сказала в беседе с ТАСС Болтенко.

По ее словам, Евросоюз посчитал основанием для персональных санкций к уполномоченным по правам ребенка в регионах то, что они якобы участвовали в незаконной перевозке детей из ДНР и ЛНР в Россию и занимались организацией их отдыха. "Журнал ЕС, где опубликовано это заявление, из нашей страны не доступен, поэтому подробностей санкций относительно себя пока не знаю, да и, честно говоря, мне они не особо интересны. На эффективности моей работы санкции Евросоюза никак не скажутся", - добавила Болтенко.