Путин проведет международный телефонный разговор

О контактах проинформируют скоро, отметил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин 24 октября в первой половине дня проведет международный телефонный разговор. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"24 октября в первой половине дня [президент проведет] международный телефонный разговор. Я надеюсь, мы достаточно оперативно вас скоро проинформируем", - сказал представитель Кремля.