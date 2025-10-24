Путин проведет международный телефонный разговор
09:55
обновлено 09:57
МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин 24 октября в первой половине дня проведет международный телефонный разговор. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"24 октября в первой половине дня [президент проведет] международный телефонный разговор. Я надеюсь, мы достаточно оперативно вас скоро проинформируем", - сказал представитель Кремля.