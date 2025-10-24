Файзуллин предложил укреплять связи между Россией и Лаосом

Речь идет о сотрудничестве в сфере образования

Редакция сайта ТАСС

Министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин © Пресс-служба Госдумы РФ/ ТАСС

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин предложил наращивать гуманитарные связи между Россией и Лаосом, в честности, сотрудничать в сфере образования. Об этом он заявил в ходе XVIII заседания Межправительственной Российско-Лаосской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

"Предлагается продолжить наращивать гуманитарные связи между странами, а также продолжить сотрудничество в области высшего и среднего образования, увеличить количество образовательных учреждений, где изучается русский язык", - сказал Файзуллин.

Он заверил представителей делегации о готовности работать по всем направлениям, которые были рассмотрены. "Уверен, что эти направления работы смогут вывести лаосско-российские отношения на новый уровень", - отметил Файзуллин.