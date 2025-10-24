Захарова: Запад запустил информационную кампанию об отмене саммита РФ и США

Страны договорились и готовились к встрече, заявила официальный представитель МИД России

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Страны Запада запустили масштабную информационную кампанию об отмене российско-американской встречи в Будапеште. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на сессии "СМИ, новые медиа и дипломатия: вызовы и возможности" в рамках VIII Глобального форума молодых дипломатов.

"Вот сейчас, буквально за последние несколько дней, мы видели информационную атаку с участием всего: и искусственного интеллекта, и традиционных СМИ, и корреспондентов в связи с теми переговорами, которые должны были состояться в Будапеште. Страны договорились и готовились к встрече, - сказала она. - Но была запущена такая информационная кампания, которая формировала у людей во всем мире ощущение того, что все идет якобы к их отмене. Люди должны были бы до принятия решения внутри себя согласиться с тем, что эти переговоры не нужны, не состоятся, что-то должно с ними произойти, и это массово окутало всю планету".

16 октября президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп по итогам телефонного разговора условились о встрече в Будапеште и начале подготовки к ней. 20 октября глава МИД РФ Сергей Лавров и американский госсекретарь Марко Рубио обсудили по телефону возможные конкретные шаги для реализации пониманий, достигнутых в ходе контактов лидеров. Позднее встреча была отменена. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отверг утверждения о срыве саммита в Будапеште и подчеркнул, что о его сроках никто не договаривался.