Захарова пообещала жесткий ответ России на санкции ЕС

Евросоюз изолирует себя на мировой арене, заявила официальный представитель МИД РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова © ТАСС

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Москва ответит действенными жесткими мерами на очередной пакет санкций Евросоюза. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в связи с принятием Европейским союзом 19-го пакета антироссийских санкций.

"Россия решительно осуждает любые нелегитимные односторонние принудительные меры. Все больше стран разделяют и поддерживают такой подход. Разумеется, с нашей стороны в ответ на очередной санкционный пакет Евросоюза последуют действенные жесткие шаги", - отметила дипломат.

Как указала Захарова, "в Брюсселе старательно «поскребли по сусекам» для того, чтобы наполнить очередной антироссийский санкционный «пакет»". По ее словам, емко и доходчиво о последствиях этих рестрикций для РФ сказала высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, которая заявила, что ЕС уже приступил к работе над следующим пакетом санкций.

"Получается, что даже в Брюсселе не верят в эффективность санкционного давления на Россию, но с упорством, достойным лучшего применения, продолжают этот становящийся все более самоубийственным для самого Евросоюза курс, - подчеркнула официальный представитель МИД РФ. - И речь не только о значительном ущербе для экономики и социальной сферы стран - членов ЕС".

По словам Захаровой, Брюссель даже не замечает, как, "борясь с обходом антироссийских санкций, он все больше изолирует себя на международной арене". Она напомнила, что только в рамках последнего санкционного пакета рестрикции разного рода под надуманными предлогами введены против экономоператоров из КНР, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, ОАЭ, Индии, Таиланда, КНДР.

"Заигравшись в собственную исключительность, ЕС шантажирует все большее число третьих стран распространением «вторичных» санкций. Тем самым прямо заявляет, что считает себя вправе диктовать собственные условия торгово-экономического сотрудничества между суверенными государствами, - указала дипломат. - В ЕС явно не отдают себе отчет, что подобные замашки на роль «глобального полицейского» (или, если хотите, «таможенника») гарантированно не останутся без последствий для места и роли этого объединения в мире".

Ограничение свободы перемещения

Как отметила официальный представитель МИД РФ, еще больше пищи для размышлений относительно ситуации в Евросоюзе дает включенное в 19-й пакет положение о запрете европейским операторам предоставлять услуги, связанные с туризмом в России. "Стоит вдуматься: по сути, Евросоюз идет по пути ограничения свободы передвижения своих собственных граждан. Сегодня - запрет на туризм в России. Что завтра? Разрешительный порядок выезда за пределы еэсовского «цветущего сада»?" - задала вопрос дипломат.

Как считает Захарова, "реальная причина такого решения не только и не столько в желании сократить доходы России от пребывания европейских туристов". "Главное - это не дать собственным гражданам, живущим в условиях зачищенного информпространства и ежедневной антироссийской пропаганды, собственными глазами увидеть нашу страну, получить возможность сопоставить факты и навязываемые им лживые нарративы", - заключила она.