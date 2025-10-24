Захарова: дипломаты РФ помогли покинуть Газу 47 россиянам и их родственникам

Выезд 15 российских граждан и 32 палестинцев состоялся 22 октября

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Российские дипломаты 22 октября содействовали выезду из сектора Газа 47 граждан РФ и их ближайших родственников-палестинцев. Об этом сообщила ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"22 октября 2025 года представительство РФ при Палестинской национальной администрации вместе с посольством РФ в Иорданском Хашимитском Королевстве оказало содействие в выезде из сектора Газа 47 гражданам России и их ближайшим родственникам-палестинцам: из них 15 россиян, 32 палестинца", - указала она.

Захарова уточнила, что в числе эвакуированных было 15 несовершеннолетних. "Один из граждан 2007 года рождения с диагнозом ДЦП был вывезен в рамках медицинской эвакуации ВОЗ", - добавила официальный представитель МИД РФ