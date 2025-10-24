Дмитриев: Европа пытается сорвать любой прямой диалог России и США

Это связано с тем, что многие попытки разрешения конфликта на Украине были предотвращены как британцами, так и европейцами, заявил специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами

НЬЮ-ЙОРК, 24 октября. /ТАСС/. Европейские страны предпринимают многочисленные попытки сорвать прямой диалог как между Россией и США, так и между президентами двух стран Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Об этом заявил журналистам прибывший в США специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

"Мы видим также очень большое количество попыток со стороны европейских коллег, со стороны Британии сорвать любой прямой диалог России и США, любой прямой диалог президента Путина и президента Трампа", - сказал он.

"Это связано с тем, что многие попытки разрешения конфликта на Украине были предотвращены как британцами, так и европейцами. Достаточно вспомнить [бывшего премьер-министра Великобритании Бориса] Джонсона, который, когда фактически уже было мирное соглашение [между Украиной и РФ], приехал и, получив миллион фунтов от своих спонсоров, сказал: да нет, не надо делать мирное соглашение с Россией", - добавил Дмитриев.