Дмитриев: санкции Запада никак не повлияют на экономику России

Они приведут к росту цен на автозаправках в США, заявил специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами

НЬЮ-ЙОРК, 24 октября. /ТАСС/. Санкции и недружественные меры Запада никак не повлияют на экономику РФ и просто приведут к росту цен на автозаправках в США. Об этом заявил журналистам прибывший в Соединенные Штаты специальный представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

"Позиция России заключается в том, что национальные интересы России необходимо уважать, что санкции и недружественные меры абсолютно никак не повлияют на экономику России, они просто приведут к росту цен на заправках в США", - сказал он.