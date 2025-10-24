Дмитриев: санкции Запада никак не повлияют на экономику России
Редакция сайта ТАСС
15:53
обновлено 15:58
НЬЮ-ЙОРК, 24 октября. /ТАСС/. Санкции и недружественные меры Запада никак не повлияют на экономику РФ и просто приведут к росту цен на автозаправках в США. Об этом заявил журналистам прибывший в Соединенные Штаты специальный представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
Читайте также
Диалог и уважение к интересам России. О чем Дмитриев будет говорить в США
"Позиция России заключается в том, что национальные интересы России необходимо уважать, что санкции и недружественные меры абсолютно никак не повлияют на экономику России, они просто приведут к росту цен на заправках в США", - сказал он.