ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Динамика ключевой ставки Центробанка
Взрыв в Копейске
Военная операция на Украине
ТАСС Медиа
ГлавнаяПолитикаСанкции в отношении России

Дмитриев: санкции Запада никак не повлияют на экономику России

Они приведут к росту цен на автозаправках в США, заявил специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами
Редакция сайта ТАСС
15:53
обновлено 15:58

НЬЮ-ЙОРК, 24 октября. /ТАСС/. Санкции и недружественные меры Запада никак не повлияют на экономику РФ и просто приведут к росту цен на автозаправках в США. Об этом заявил журналистам прибывший в Соединенные Штаты специальный представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

Читайте также

Диалог и уважение к интересам России. О чем Дмитриев будет говорить в США

"Позиция России заключается в том, что национальные интересы России необходимо уважать, что санкции и недружественные меры абсолютно никак не повлияют на экономику России, они просто приведут к росту цен на заправках в США", - сказал он. 

РоссияСанкции в отношении РоссииДмитриев, Кирилл Александрович