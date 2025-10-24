Пушилин: продвижение ВС РФ к Красному Лиману приближает снятие водной блокады
19:24
ДОНЕЦК, 24 октября. /ТАСС/. Продвижение российских подразделений в сторону Красного Лимана (украинское название - Лиман) приближает снятие водной блокады, созданной Украиной в Донецкой Народной Республике, сообщил глава региона Денис Пушилин.
"Сегодня посетил подразделение 25-й общевойсковой армии Московского военного округа, которое динамично продвигается в направлении Красного Лимана со стороны ЛНР. Это приближает нас к разрешению водной блокады, которую устроила Украина жителям Донецкой Народной Республики", - написал он в своем Telegram-канале.
Ранее Пушилин сообщил, что российские войска продвигаются в районе Красного Лимана, в частности, закрепились на окраинах Ямполя, который пытаются всеми силами удержать ВСУ.