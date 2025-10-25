Эксперт Анисимов: 40% спровоцировавшего протесты в Непале контента создал ИИ

Ректор Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" отметил, что СМИ, где распространялся такой контент, использовались для манипуляции обществом

Редакция сайта ТАСС

СЕВАСТОПОЛЬ, 25 октября. /ТАСС/. Контент, спровоцировавший беспорядки в Непале в сентябре, на 40% был сгенерирован с использованием технологии искусственного интеллекта. Об этом сообщил ректор Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" Никита Анисимов на встрече со студентами и семинаристами Севастополя.

Читайте также

Что известно о последствиях протестов в Непале

"Технологии позволяют проанализировать первоисточник. Мы скачали все данные о протестах в Непале - все сообщения, которые были: звуковые, голосовые, текстовые, картинки - то есть все, что происходило в период протестов в Непале было изъято и проанализировано в нашей лаборатории университета. 40% контента, который вывел людей на улицу, был сгенерирован не людьми, а автоматизированными средствами генерации контента, то есть революция была сделана роботом, технологией , - сказал Анисимов.

По его словам, исследование проводила проектно-учебная лаборатория "Молодежная политика" ВШЭ. Исследователи проанализировали порядка 1 млн сообщений, скопированных, пока доступ к ним не закрыли. Как считает Анисимов, СМИ, где распространялся такой контент, использовались для манипуляции обществом. Он также высказал мнение, что реальной причиной протестов было не недовольство молодежи блокировкой социальных сетей, как утверждала западная пресса, а накопившиеся проблемы в социальной и экономической сферах.

Технология провокации революции, примененная в Непале, уже тиражируется для наращивания социальной напряженности в ряде других стран, сообщил Анисимов. "Такая технология уже сейчас используется: в Марокко уже используется та же технология, Мадагаскар и в Перу такая же неприятная история. Технология одна и та же, она управляет сознанием", - сказал он.

В начале сентября в столице Непала Катманду и других городах вспыхнули беспорядки после акций против коррупции и запрета соцсетей. Их основными участниками стали студенты и активисты молодежного движения Gen-Z. Протестующие подожгли здания государственных учреждений, в том числе парламента, Верховного суда, прокуратуры, и совершили нападения на дома политиков и чиновников. Погибли более 70 человек, более 1,3 тыс. получили ранения.

12 сентября бывший председатель Верховного суда Непала Сушила Карки была назначена главой временного правительства, став первой женщиной на этой должности в непальской истории. По словам Карки, нынешнее правительство пробудет у власти не больше шести месяцев. Парламентские выборы, как ожидается, состоятся в начале марта 2026 года.