Штаб Прилепина продолжит работу по поддержке участников СВО

На это не повлияет заключение писателем контракта о прохождении военной службы, сообщил руководитель штаба Дмитрий Кузнецов

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Гражданский штаб Захара Прилепина продолжит работу по поддержке участников спецоперации, несмотря на заключение писателем контракта о прохождении военной службы. Об этом ТАСС сообщил руководитель штаба, депутат Государственной думы Дмитрий Кузнецов.

Ранее на съезде партии "Справедливая Россия - За правду" стало известно, что Прилепин перестанет быть сопредседателем. После внутренней реорганизации партии писатель занял должность заместителя председателя.

"Командир принял решение, но его гражданский штаб под моим руководством продолжит защищать права участников СВО, помогать матерям, вдовам и детям. Как обычно, пишите нам в онлайн-приемную или мне в личные сообщения", - сказал Кузнецов.

Как отметил в беседе с ТАСС руководитель движения "За правду" в Ростовской области Юрий Мезинов, он сам в 2022 году, посоветовавшись с Прилепиным, принял решение полностью заняться гуманитарной работой, оставив политику. "Передал все дела супруге и уехал в Херсон. Как показало время, это было правильное решение. Захар умеет правильно расставлять приоритеты с точки зрения лучшего для России", - отметил Мезинов.

Командир созданного Прилепиным подразделения "Родня" Евгений Гайдук уточнил, что в ближайшее время Захар начнет выполнять свои обязанности как офицер российской армии. "Все, что происходит сейчас в Новороссии, где бьется сердце русской истории, гораздо более важная вещь", - сказал Гайдук.

Благотворительный фонд Прилепина зарегистрирован в мае 2017 года. Прилепин является его учредителем и президентом. Он совместно с добровольцами оказывал гуманитарную помощь людям в трудной жизненной ситуации, в частности жителям Донбасса с октября 2014 года. Сейчас его штаб занимается решением вопросов участников и ветеранов СВО.