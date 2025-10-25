Встречи Дмитриева с администрацией Трампа продолжатся 26 октября

С кем именно встретится спецпредставитель президента РФ, не уточнили

МАЙАМИ /штат Флорида/, 26 октября. /ТАСС/. Спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев провел за прошедшие два дня ряд встреч с представителями администрации президента США Дональда Трампа. Об этом сообщил в субботу корреспонденту ТАСС информированный источник с российской стороны, отметив, что встречи продолжатся 26 октября.

"Встречи с представителями администрации президента Трампа состоялись вчера, сегодня и продолжатся завтра", - сказал собеседник агентства. Он не уточнил, с кем именно проводились встречи.

Ранее источник ТАСС сообщил, что Дмитриев в рамках визита в США встретится со спецпосланником американского президента по миротворческим миссиям Стивеном Уиткоффом и другими политиками.