Дмитриев привез в США конфеты с изображением Путина

Специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами добавил, что десерт является подарком в рамках диалога Москвы и Вашингтона

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 26 октября. /ТАСС/. Специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев привез в США в подарок конфеты с изображением российского президента Владимира Путина. Об этом он сообщил 25 октября в своем канале в Max.

"Шоколадные конфеты в подарок в рамках диалога Россия-США", - подписал он фотографию с конфетами.

Ранее источник ТАСС сообщил, что Дмитриев в рамках визита в США встретится со спецпосланником американского президента по миротворческим миссиям Стивеном Уиткоффом и другими политиками.