Водолацкий: запрет ЕС на СПГ из России обрекает европейцев на нищенскую жизнь

Главная задача Евросоюза не в заботе о своих гражданах, а в попытке навредить РФ даже в ущерб себе, заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Новые санкции Евросоюза о полном запрете на импорт сжиженного природного газа (СПГ) обрекают жителей стран Европы на нищенскую жизнь. Такое мнение высказал ТАСС первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

Евросоюз 23 октября официально утвердил 19-й пакет санкций, где, в частности, говорится о запрете европейским странам закупать российский СПГ.

"Запретив и включив санкции на СПГ из России, они обрекают жителей, граждан своих же государств на холодную зиму, на вымирание, на нищенскую дальнейшую жизнь. Потому что происходящие процессы в первую очередь больно ударят по незащищенным слоям населения Евросоюза", - сказал собеседник агентства.

По его словам, главной задачей ЕС является не забота о своих гражданах, а попытка максимально навредить России даже в ущерб себе.