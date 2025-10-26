Оверчук: на Западе "ничему не учатся", говоря с Россией языком угроз и санкций

У них не получится поставить страну "на колени", подчеркнул вице-премьер

Редакция сайта ТАСС

Зампред правительства РФ Алексей Оверчук © Валерий Шарифулин/ ТАСС

КУАЛА-ЛУМПУР, 26 октября. /ТАСС/. Странам Запада необходимо понять, что с Россией нельзя разговаривать языком угроз и санкций, но они "ничему не учатся". Об этом заявил журналистам вице-премьер РФ Алексей Оверчук.

"Я думаю, что им нужно понимать, что с Россией нельзя разговаривать языком угроз, языком санкций. Но они ничему не учатся, - отметил Оверчук, отвечая на соответствующий вопрос. - Они почему-то всегда пытаются поставить нас на колени. У них никогда этого не получалось и не получится".