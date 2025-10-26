Песков: Трамп вполне мог выбирать из нескольких вариантов санкций

По словам пресс-секретаря президента России, информация о том, что глава США предпочел ввести против РФ "средние" рестрикции, "вполне может соответствовать действительности"

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп вполне мог выбирать из трех вариантов антироссийских санкций и выбрать "средний" вариант, о чем написала газета The Wall Street Journal. По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, такая информация "вполне может соответствовать действительности".

"Я, кстати, не исключаю, что та публикация, которая была в одной из газет американских о том, что, дескать, Трамп выбирал из трех видов санкций и выбрал средний, это вполне может соответствовать действительности", - отметил Песков в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила со ссылкой на источники, что американскому лидеру было предложено три варианта санкционных мер против России, которые варьировались от жестких рестрикций, направленных на промышленность и высшее руководство РФ, до легких ограничительных мер. По данным WSJ, Трампом был выбран средний вариант, а присутствовавшие при этом госсекретарь США Марко Рубио и шеф Пентагона Пит Хегсет поддержали выбор президента США.