"У нас еще и "Буревестник" появился" - Степашин об ответе на Tomahawk

Противник вряд ли решится использовать американские крылатые ракеты, считает бывший премьер-министр РФ

Редакция сайта ТАСС

Экс-премьер РФ Сергей Степашин © Сергей Бобылев/ ТАСС

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Противники вряд ли решатся использовать американские крылатые ракеты Tomahawk для ударов вглубь России. Такое мнение высказал ТАСС экс-премьер РФ, председатель Ассоциации юристов России Сергей Степашин.

Читайте также

Надежность ядерного щита и испытания "Буревестника". Заявления Путина

"Я уверен, что Tomahawk не полетят вглубь России. Послушайте, что говорил наш президент [Владимир Путин]. У нас еще и "Буревестник" появился", - сказал Степашин, отвечая на вопрос, может ли Россия применить "Орешник" в случае поставки Киеву Tomahawk.

Накануне Путин сообщил, что завершены решающие испытания крылатой ракеты неограниченной дальности "Буревестник" с ядерной энергетической установкой. По его словам, предстоит большая работа, чтобы поставить это оружие на боевое дежурство, но ключевые задачи выполнены.

В марте 2018 года в послании Федеральному собранию Путин заявил, что в России разработана малогабаритная ядерная энергоустановка, которую можно использовать в крылатой ракете, за счет чего та получит практически неограниченную дальность. Как отмечал президент, ракета будет низколетящей, малозаметной, с непредсказуемой траекторией полета и получит ядерную боевую часть.

По результатам голосования на сайте Минобороны России ракета получила название "Буревестник". Это был первый в истории России прецедент, когда название для оружия выбиралось общенародным голосованием. Ранее его определяли военные.