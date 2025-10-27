Лавров: Путин на Аляске согласился принять концепцию США по Украине

Президент России говорил об этом, однако прямого ответа от США на это предложение не последовало, рассказал глава российского МИД

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в ходе переговоров с американским лидером Дональдом Трампом на Аляске подтвердил готовность к урегулированию на Украине на основе концепции, предложенной Вашингтоном. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью венгерскому YouTube-каналу "Ультраханг".

"На Аляске президент России Путин сказал, что готов сотрудничать на основе концепции и рамочного подхода, который специальный представитель президента Трампа представил в Москве и который они продолжили обсуждать в Анкоридже", - сказал министр.

Глава российской дипломатии отметил, что президент России подробно повторил каждый элемент концепции, привезенной спецпосланником американского лидера Стивеном Уиткоффом. "[Путин] спрашивал его, поскольку он присутствовал на переговорах в Анкоридже: "Верно ли это? Так ли это?" Все было подтверждено", - рассказал Лавров.

После этого, по словам Лаврова, президент заявил, что Москва готова принять их концепцию и "двигаться дальше в практическом плане на предложенной основе". Министр отметил, что на предложение прямого ответа не последовало. "Стороны договорились взять паузу, чтобы обдумать предложения", - указал Лавров.