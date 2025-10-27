Лавров: Путин на Аляске согласился принять концепцию США по Украине
МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в ходе переговоров с американским лидером Дональдом Трампом на Аляске подтвердил готовность к урегулированию на Украине на основе концепции, предложенной Вашингтоном. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью венгерскому YouTube-каналу "Ультраханг".
"На Аляске президент России Путин сказал, что готов сотрудничать на основе концепции и рамочного подхода, который специальный представитель президента Трампа представил в Москве и который они продолжили обсуждать в Анкоридже", - сказал министр.
Глава российской дипломатии отметил, что президент России подробно повторил каждый элемент концепции, привезенной спецпосланником американского лидера Стивеном Уиткоффом. "[Путин] спрашивал его, поскольку он присутствовал на переговорах в Анкоридже: "Верно ли это? Так ли это?" Все было подтверждено", - рассказал Лавров.
После этого, по словам Лаврова, президент заявил, что Москва готова принять их концепцию и "двигаться дальше в практическом плане на предложенной основе". Министр отметил, что на предложение прямого ответа не последовало. "Стороны договорились взять паузу, чтобы обдумать предложения", - указал Лавров.