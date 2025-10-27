Захарова: за дипфейками с использованием голоса Лаврова стоят Украина и Запад

Качество этих подделок разнится, но в целом почерк провокаций узнаваемый, отметила официальный представитель МИД РФ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова © Александр Щербак/ ТАСС

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Украинские спецслужбы при поддержке западных кураторов стоят за дипфейками с использованием смоделированного нейросетью голоса министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Об этом заявила в интервью ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на полях форума "Сделано в России".

"Действительно, количество дипфейков продолжает расти в геометрической прогрессии. В последние несколько месяцев зафиксировали и разоблачили ряд крупных видео-вбросов, использовавших сгенерированные кадры, в частности образ и смоделированный нейросетью голос министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Качество этих подделок разнится, но в целом почерк провокаций узнаваемый. Наиболее вероятные исполнители и авторы - украинские спецслужбы при поддержке западных кураторов", - сказала дипломат.

По ее словам, многие из этих фейков распространяются не только в российском публичном цифровом пространстве, но и целенаправленно вбрасываются в сетевые сообщества и так называемые паблики в онлайн-среде наших партнеров по СНГ, Евразийскому экономическому союзу и Шанхайской организации сотрудничества. "Понятно, что это делается в расчете на скорую эмоциональную реакцию широкой аудитории и потенциальную виральность этих лжероликов. Неподготовленный пользователь, действительно, может ошибиться и поверить фальшивке, ведь генеративные технологии сегодня уже позволяют делать подобные дипфейки практически на коленке и в промышленных масштабах", - отметила Захарова.

Дипломат подчеркнула, что МИД РФ отслеживает появление подделок в режиме реального времени. "Наиболее одиозные и подлые разоблачаем в формате "антифейк", оперативно опровергаем, разбираем и обязательно приводим видеосравнение реального источника и подделки", - добавила она.

Инструменты англосаксов

Захарова отметила, что оппоненты России прибегают к любым, даже самым грязным методам. "Если говорить в целом, это все - лишь один из аспектов гибридной войны, развязанной Западом и его киевскими марионетками против нашей страны. Речь не идет о соперничестве разных точек зрения или честном соревновании идей. Нет, наши оппоненты не чураются никаких, даже самых грязных методов. Очернение, провокации, ложь - вот главные инструменты англосаксов, привыкших работать по принципу "разделяй и властвуй". По той же методе они и обучают своих подопечных с Банковой. О чем это говорит? О том, что им нечего сказать или предъявить в ответ на приводимые нами факты и аргументы. Поэтому они и действуют исподтишка, демонстрируя, тем самым, свою полную несостоятельность", - сказала она.

Насущная задача

Кроме того, дипломат обратила внимание на назревший вопрос регулирования генеративного контента и маркировки видео и фото, созданных с использованием технологии искусственного интеллекта. "Совершенно очевидно, что здесь требуется консолидация международных усилий. Причем, ожидать конструктивной позиции от Запада не приходится, фейки производятся при его непосредственном участии. Значит, будем обсуждать и договариваться об общих правилах и решениях со странами мирового большинства", - отметила она.

Захарова подчеркнула, что защита информационного пространства от фейков - одна из насущных задач сегодняшнего дня. "Важная роль в этом деле отводится и повышению цифровой грамотности пользователей, необходимости соблюдения цифровой гигиены и простейших правил верификации информации. Доверять можно только официальным источникам информации, при этом важно не идти по пути эмоциональной реакции (на это и рассчитывают создатели фейков), а также развивать культуру работы с информацией и всегда сверяться с исходниками", - отметала дипломат.

Полный текст интервью будет опубликован позже на ресурсах ТАСС.