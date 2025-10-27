Путин 27 октября примет в Кремле главу МИД КНДР

Цой Сон Хи пока проводит переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в середине дня примет в Кремле министра иностранных дел КНДР Цой Сон Хи. Об этом сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"В середине дня Путин имеет в виду принять в Кремле министра иностранных дел Корейской Народно-Демократической Республики Цой Сон Хи, которая находится в Москве с визитом", - отметил Песков, добавив, что в настоящее время глава МИД КНДР проводит переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Ранее Лавров сообщал о намерении обсудить с министром иностранных дел КНДР ключевые вопросы двусторонней повестки, ситуацию в мире и координацию на многосторонних площадках, включая ООН.