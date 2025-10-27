"Буревестник" и слова Трампа об атомной подлодке. Темы брифинга Пескова
10:10
Завершение Россией испытаний крылатой ракеты неограниченной дальности "Буревестник" и слова американского лидера Дональда Трампа об американской атомной подлодке у российских берегов стали основными темами брифинга пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.
ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
О графике президента
- Президент России Владимир Путин примет в Кремле министра иностранных дел КНДР Цой Сон Хи.
О "Буревестнике"
- Россия "последовательно занимается обеспечением собственной безопасности", разработка "Буревестника" шла "в русле этой задачи".
- России жизненно важно обеспечение ее безопасности, особенно на фоне милитаристского настроя и внутренней истерики Европы: "Европейцы находятся в состоянии внутренней истерики - русофобской, агрессивной и воинственной. На этом фоне Россия должна делать все, чтобы быть в состоянии гарантированно обеспечить свою безопасность".
Об отношениях с США
- Слова Трампа о ядерной подлодке у берегов России в ответ на "Буревестник" - это "точка зрения главы американского государства", "она важна".
- Испытания ракеты "Буревестник" не должны каким бы то ни было образом повредить отношениям России и США: "Здесь нет ничего такого, что может и должно "напрячь" отношения между Москвой и Вашингтоном, тем более что отношения эти находятся на минимальном уровне".
- Россия при всей своей открытости к налаживанию диалога с США "руководствуется собственными национальными интересами": "Так было, так есть и так будет дальше".
- Россия открыта для налаживания отношений с США, но исходит все равно из своих интересов: "Тем не менее мы все равно, исходя из прежде всего своих собственных интересов, остаемся открытыми для налаживания отношений".
Об украинском урегулировании
- Кремль не стал раскрывать нюансы концепции украинского урегулирования, предложенной США на саммите в Анкоридже: "Нет, не мог бы раскрыть".
О визите Дмитриева в США
- Путин пока не проводил встречу с главой РФПИ и своим спецпредставителем по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кириллом Дмитриевым по итогам его визита в США: "Здесь я точно не могу [сказать]. Встречи не было, но, с другой стороны, Дмитриев мог доложить и по телефону".
- Неформальные контакты между Россией и США являются очень важной составляющей диалога между странами: "Это маленький шаг в долгой, долгой дороге, но так к этому нужно относиться. Это нужная работа, но нужно большое терпение".
- Шоколад с цитатами Путина, который стал подарком члену Палаты представителей Конгресса США Анне Паулине Луне, является "личным выбором Дмитриева".