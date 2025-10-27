Статья

"Буревестник" и слова Трампа об атомной подлодке. Темы брифинга Пескова

Редакция сайта ТАСС

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков © Вячеслав Прокофьев/ ТАСС

Завершение Россией испытаний крылатой ракеты неограниченной дальности "Буревестник" и слова американского лидера Дональда Трампа об американской атомной подлодке у российских берегов стали основными темами брифинга пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О графике президента

Президент России Владимир Путин примет в Кремле министра иностранных дел КНДР Цой Сон Хи.

О "Буревестнике"

Россия "последовательно занимается обеспечением собственной безопасности", разработка "Буревестника" шла "в русле этой задачи".

России жизненно важно обеспечение ее безопасности, особенно на фоне милитаристского настроя и внутренней истерики Европы: "Европейцы находятся в состоянии внутренней истерики - русофобской, агрессивной и воинственной. На этом фоне Россия должна делать все, чтобы быть в состоянии гарантированно обеспечить свою безопасность".

Об отношениях с США

Слова Трампа о ядерной подлодке у берегов России в ответ на "Буревестник" - это "точка зрения главы американского государства", "она важна".

Испытания ракеты "Буревестник" не должны каким бы то ни было образом повредить отношениям России и США: "Здесь нет ничего такого, что может и должно "напрячь" отношения между Москвой и Вашингтоном, тем более что отношения эти находятся на минимальном уровне".

Россия при всей своей открытости к налаживанию диалога с США "руководствуется собственными национальными интересами": "Так было, так есть и так будет дальше".

Россия открыта для налаживания отношений с США, но исходит все равно из своих интересов: "Тем не менее мы все равно, исходя из прежде всего своих собственных интересов, остаемся открытыми для налаживания отношений".

Об украинском урегулировании

Кремль не стал раскрывать нюансы концепции украинского урегулирования, предложенной США на саммите в Анкоридже: "Нет, не мог бы раскрыть".

О визите Дмитриева в США