Песков не стал раскрывать нюансы предложений США по Украине

Представитель Кремля также оставил без комментариев вопрос о том, насколько концепция соотносится с российскими идеями по гарантиям безопасности

Редакция сайта ТАСС

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков © Гавриил Григоров/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал раскрывать нюансы концепции украинского урегулирования, предложенной США на саммите в Анкоридже. Представитель Кремля также оставил без комментариев вопрос о том, насколько эта концепция соотносится с российскими идеями по гарантиям безопасности и со стамбульскими договоренностями.

Читайте также

"Буревестник" и слова Трампа об атомной подлодке. Темы брифинга Пескова

"Нет, не мог бы раскрыть", - сказал Песков, отвечая на соответствующие вопросы ТАСС.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью венгерскому YouTube-каналу "Ультраханг" сообщил, что президент России Владимир Путин в ходе переговоров с американским лидером Дональдом Трампом на Аляске подтвердил готовность к урегулированию на Украине на основе концепции, предложенной Вашингтоном. Глава российской дипломатии отметил, что Путин подробно повторил каждый элемент концепции, привезенной спецпосланником американского лидера Стивеном Уиткоффом, и каждый из этих тезисов был подтвержден американской стороной. После этого, по словам Лаврова, президент РФ заявил, что Москва готова принять их концепцию и "двигаться дальше в практическом плане на предложенной основе". Однако, по данным министра, на предложение прямого ответа не последовало.