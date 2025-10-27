Песков: Путин очно не принимал Дмитриева с докладом после поездки в США

Пресс-секретарь президента предположил, что спецпредставитель по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами мог доложить об итогах визита по телефону

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин пока не проводил встречу с главой РФПИ и своим спецпредставителем по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кириллом Дмитриевым по итогам его визита в США. Но Дмитриев вполне мог доложить по телефону, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Здесь я точно не могу [сказать]. Встречи не было, но с другой стороны, Дмитриев мог доложить и по телефону", - сказал представитель Кремля.