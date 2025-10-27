Песков: Россия готова наладить отношения с США, но исходит из своих интересов

Этот процесс осложняется, отметил пресс-секретарь президента РФ

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Россия остается открытой для налаживания отношений с США, несмотря на недружественные шаги Вашингтона. В то же время Москва исходит из своих собственных интересов, подчеркнул на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Этот процесс (вывода отношений с США с минимального уровня - прим. ТАСС) осложняется теми самыми действиями в отношении нас, о которых мы говорим", - напомнил представитель Кремля об американских санкциях и угрозах.

"Тем не менее мы все равно, исходя из прежде всего своих собственных интересов, остаемся открытыми для налаживания отношений", - указал Песков.

Россия и США после вступления в должность американского президента Дональда Трампа работают над нормализацией двусторонних отношений. Однако в последнее время Вашингтон предпринимает и довольно-таки недружественные шаги, в том числе вводя санкции против нефтяного сектора РФ - с целью, как утверждается, приблизить украинское урегулирование. Москва подчеркивала, что не принимает решений под давлением, такие акции Вашингтона не поспособствуют нормализации отношений и, более того, лишь повысят цены на энергоносители во всем мире, что ударит по потребителям прежде всего в самих США.