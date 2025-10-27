Песков: разработка "Буревестника" шла в русле обеспечения безопасности

Так пресс-секретарь президента ответил на вопрос, можно ли рассматривать испытания ракеты как сигнал США и Европе в ответ на усиливающееся экономическое давление

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков © Сергей Карпухин/ ТАСС

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Россия последовательно работает над укреплением собственной безопасности, особенно на фоне усиливающегося милитаристского настроя и "внутренней истерики" Европы. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Россия последовательно занимается обеспечением собственной безопасности. Именно в русле этой задачи происходит разработка новых систем вооружения, к которым относится и озвученная система ["Буревестник"]", - заявил Песков, отвечая на вопрос, можно ли рассматривать испытания ракеты как сигнал США и Европе в ответ на усиливающееся экономическое давление.

"Обеспечение безопасности для нашей страны - вопрос жизненно важный, особенно на фоне того милитаристского настроя, который мы видим прежде всего у европейцев. Европейцы находятся в состоянии внутренней истерики - русофобской, агрессивной и воинственной. На этом фоне Россия должна делать все, чтобы быть в состоянии гарантированно обеспечить свою безопасность", - заявил Песков.