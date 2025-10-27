Песков сообщил, что Дмитриев сам решил подарить Луне шоколад "Своих не бросаем"

Спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами 26 октября встретился с конгрессвумен и вручил ей подарки

Редакция сайта ТАСС

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков © Виталий Невар/ ТАСС

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Шоколад с цитатами президента РФ Владимира Путина, который стал подарком спецпредставителя главы государства по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилла Дмитриева члену Палаты представителей Конгресса США Анне Паулине Луне, является личным выбором Дмитриева. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.

Читайте также

"Буревестник" и слова Трампа об атомной подлодке. Темы брифинга Пескова

"Это был личный выбор Дмитриева", - сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее сообщалось, что в США Дмитриев встретился с Луной и вручил ей подарки, включая цветы и шоколад. По словам спецпредставителя президента РФ, шоколад "Своих не бросаем" говорит о том, что Россия не бросает своих людей.