Песков сообщил, что Дмитриев сам решил подарить Луне шоколад "Своих не бросаем"
09:55
МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Шоколад с цитатами президента РФ Владимира Путина, который стал подарком спецпредставителя главы государства по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилла Дмитриева члену Палаты представителей Конгресса США Анне Паулине Луне, является личным выбором Дмитриева. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.
"Это был личный выбор Дмитриева", - сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.
Ранее сообщалось, что в США Дмитриев встретился с Луной и вручил ей подарки, включая цветы и шоколад. По словам спецпредставителя президента РФ, шоколад "Своих не бросаем" говорит о том, что Россия не бросает своих людей.