Песков: "Буревестник" не напряжет отношения РФ и США

Они и так на минимальном уровне, указал пресс-секретарь президента РФ

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Испытания ракеты "Буревестник" не должны каким бы то ни было образом повредить отношениям Москвы и Вашингтона. Они и так на минимальном уровне, указал на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Здесь нет ничего такого, что может и должно "напрячь" отношения между Москвой и Вашингтоном, тем более, что отношения эти находятся на минимальном уровне", - заметил представитель Кремля.

"Пока лишь наметились первые робкие усилия, для того чтобы вывести эти отношения из состояния такого, прежнего оцепенения", - добавил Песков.

Накануне Генштаб ВС РФ доложил Путину об успешном завершении испытаний ракеты "Буревестник" на ядерной установке. Оружие имеет высокую степень автономности, а также возможность полета на дальние расстояния на низкой высоте, что снижает его уязвимость к ПВО.

Россия и США после вступления в должность американского президента Дональда Трампа работают над нормализацией двусторонних отношений. Однако в последнее время Вашингтон предпринимает и довольно-таки недружественные шаги, в том числе вводя санкции против нефтяного сектора РФ - с целью, как утверждается, приблизить украинское урегулирование. Москва подчеркивала, что не принимает решений под давлением, такие акции Вашингтона не поспособствуют нормализации отношений и, более того, лишь повысят цены на энергоносители во всем мире, что ударит по потребителям прежде всего в самих США.