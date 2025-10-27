Песков назвал неформальные контакты важной частью диалога России и США

Это нужная работа, но нужно большое терпение, добавил пресс-секретарь президента РФ

Редакция сайта ТАСС

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков © Гавриил Григоров/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Неформальные контакты между Россией и США являются очень важной составляющей диалога между странами. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Читайте также

"Буревестник" и слова Трампа об атомной подлодке. Темы брифинга Пескова

"Неформальные контакты в целом являются очень важной составляющей диалога. Тем более на фоне того, что США предприняли ряд недружественных шагов в отношении России. Поэтому они важны", - сказал Песков, комментируя неформальное общение спецпредставителя президента РФ Кирилла Дмитриева в ходе поездки в США.

"Это маленький шаг в долгой, долгой дороге, но так к этому нужно относиться. Это нужная работа, но нужно большое терпение", - добавил Песков.

Отвечая на уточняющий вопрос по поводу того, встречался ли президент РФ Владимир Путин с Дмитриевым после его возвращения из США, Песков отметил, что встречи не было, но Дмитриев мог доложить о ситуации по телефону.