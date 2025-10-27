Захарова: Россия вывела "антидоты" против "яда" Запада

В РФ запущены необратимые процессы развития собственной передовой технологической базы, отметила официальный представитель МИД Мария Захарова

Официальный представитель МИД России Мария Захарова © Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Россия выработала "противоядие" в ответ на огромное количество введенных против нее Западом ограничений, заявила в интервью ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на полях форума "Сделано в России".

"Европейские русофобы из кожи вон лезут, чтобы не дать нашей стране нормально развиваться. Отсюда и зашкаливающее количество ограничений. Но Россия научилась вырабатывать антидоты против этого яда", - сказала дипломат.

Официальный представитель МИД подчеркнула, что в РФ "запущены необратимые процессы развития собственной передовой технологической базы, предполагающей возможность ее масштабной интеграции в мировые производственно-сбытовые цепочки".

Захарова заметила, что локализация производств "стала своего рода трендом в мировой экономике". "Но в западном лагере это вновь выражается в проявлениях открытой конкуренции лагеря за производственные мощности средствами, в рамках которых в ход идут тарифные ограничения и прочие протекционистские меры", - констатировала она. "В данном контексте наши западные "партнеры" все реже вспоминают о принципах саморегулирования открытого рынка и прочих "достижениях" глобализации, которые больше не позволяют эффективно обеспечивать воспроизводство западного доминирования в мировой экономике", - указала дипломат.

По ее мнению, "безусловно, локализация производств иностранных компаний, обладающих востребованными передовыми технологиями, может способствовать промышленному развитию, а также иметь позитивные социально-экономические эффекты". "Однако это едва ли является самоцелью", - подчеркнула Захарова. И пояснила: "С началом специальной военной операции мы увидели, что чрезмерная интеграция в национальную экономику иностранных компаний из определенных юрисдикций имеет и негативные последствия".

"Очевидно, что локализацию востребованной продукции и технологий надежнее всего развивать с опорой на собственные силы, прибегая, где это необходимо, к инструментам взаимовыгодной кооперации с договороспособными, конструктивно настроенными партнерами", - уверена официальный представитель МИД РФ.

